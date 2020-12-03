Белорусы снова могут полететь в Таиланд. Но две недели придется провести на карантине

С 3 декабря авиакомпания Turkish Airlines начинает летать в Бангкок Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Почетное консульство Таиланда начинает прием документов для выдачи туристических виз белорусам. Визу выдают сроком на 60 дней пребывания в Таиланде, ее можно продлить на 30 дней.

Почетный консул Таиланда в Беларуси Иван Чура рассказал Республиканскому союзу туристических организаций, что при въезде в Таиланд всем иностранцам нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а после туристов ждет двухнедельный карантин. Причем карантин нужно будет отбывать в строго определенном месте: в одном из отелей из предложенного перечня ASQ и ALQ. Этот перечень можно найти на сайте Почетного консульства в разделе «Визовый отдел». В Бангкоке можно выбрать из 113 отелей, 6 отелей - в Паттайе и 18 отелей – на Пхукете. Список обновляется каждый день. В отелях можно будет сделать ПЦР-тест, там работают медики.

По словам консула, с 3 декабря авиакомпания Turkish Airlines начинает летать в Бангкок. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. За билет в обе стороны нужно будет заплатить от 500 - 600 долларов. Можно полететь и через Франкфурт - «Люфтганзой».