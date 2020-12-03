В Минске 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии повредил несколько автомобилей. Его задержали

В Минске мужчина в нетрезвом состоянии повредил несколько авто. Фото: БелТА

В Минске 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии повредил несколько автомобилей. Он был задержан. Об этом сообщили в БелТА.

- Данный инцидент произошел 26 ноября, в четверг. В Московское РУВД обратился житель района, который рассказал, что во дворе неизвестный мужчина повреждает припаркованные машины. На место оперативно приехали сотрудники милиции. Удалось установить, что мужчина приехал в гости к своему другу, с которым они распивали алкогольные напитки. Около двух часов ночи мужчина решил выйти в магазин. Когда он проходил мимо автомобилей, которые были припаркованы во дворе, то стал наносить удары по ним руками и ногами. Он повредил водительскую дверь, боковые зеркала и пассажирские двери в машинах, - сообщили в ГУВД.

В ведомстве рассказали, что пояснить причину случившегося мужчина не смог.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Ему будет необходимо возместить ущерб на сумму около 600 рублей.

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