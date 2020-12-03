ГАИ усилит контроль на дороге Молодечно - Нарочь

Усиленный контроль продолжится до 6 декабря Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сотрудники будут выявлять водителей и пешеходов в нетрезвом виде, людей, которые сели за руль без прав. Особое внимание будут уделять пренебрежению правилами обгона, проезду пешеходных переходов, превышению водителями скорости и неправильной перевозке пассажиров.

Группы специального подразделения «Стрела» будут работать на трассе Р28 (Минск - Молодечно - Нарочь) с 4 по 6 декабря.

За прошлые сутки в стране случилось 254 ДТП с материальным ущербом. Произошло 12 аварий, в которых 3 человека погибли, 10 получили травмы. За управление автомобилем в нетрезвом виде задержаны 28 водителей. 114 человек были за рулем без прав.

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