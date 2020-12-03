Погода в Беларуси на 4 декабря: снег, гололедица и до 5 градусов тепла

Погода в Беларуси на 4 декабря Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в пятницу, 4 декабря, ожидается до 5 градусов тепла, но со снегом и гололедицей. Об этом сообщает БелТА.

По прогнозам синоптиков, 4 декабря будет преобладать облачная с прояснениями погода. В отдельных районах страны возможен снег, мокрый снег и снег с дождем. Местами ожидаются слабый туман и гололед, а на отдельных участках дорог – гололедица.

Ветер по Беларуси будет преобладать юго-восточный умеренный, а по западу с порывами.

Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс одного градуса. А днем – от минус 2 до 5 градусов со знаком плюс.

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