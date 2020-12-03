В Витебске мужчина получил 2 года колонии за то, что оттолкнул силовика

Приговор еще может быть обжалован Фото: Павел МАРТИНЧИК

В обвинении сказано, что 6 сентября в Витебске Андрей Тимофеенко участвовал в несанкционированном уличном шествии, чем «препятствовал деятельности начальника отделения внутренних войск Воробьева и пытался спровоцировать его на применение физической силы», пишет Tut.by.

Адвокат обвиняемого рассказала, что Тимофеенко частично признал свою вину: согласился, что нанес Воробьеву, который был в защитной амуниции, «травмирующее воздействие» по телу. Но отрицал свое участие в несанкционированном мероприятии.

По словам обвиняемого, он хотел обойти военных по краю проезжей части, чтобы избежать конфликта. Но увидел, что один из военнослужащих хотел ударить мужчину, который стоял рядом. Тогда Тимофеенко оттолкнул силовика.

Судья Снежана Киндеева приговорила обвиняемого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.