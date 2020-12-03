Топ-менеджеру IT-компании PandaDoc продлили срок содержания под стражей. Фото: pandadoc.com

Топ-менеджеру IT-компании PandaDoc Виктору Кувшинову продлили на месяц срок содержания под стражей. Об этом на своей странице в сети Фейсбук написал основатель компании Микита Микадо.

- Еще на один месяц был продлен срок содержания под стражей топ-менеджера компании Виктора Кувшинова. Витя, держись! Я очень надеюсь, что скоро весь этот кошмар закончится, - написал Микадо.

В своем сообщении он добавил, что Беларусь - единственная страна в мире, которая активно выгоняет инновации из страны.

- Все страны мира, кроме Беларуси, пытаются развивать IT-сферу. Да, в Беларуси это тоже пытались делать. И это даже получалось. Но на сегодняшний день Беларусь единственная, кто гонит вон из страны все инновации, - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 сентября в IT-компанию PandaDoc пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Был проведен обыск.

А 11 октября из СИЗО на свободу вышел директор компании Дмитрий Рабцевич.

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Ее топ-менеджера Виктора Кувшинова после допроса в департаменте финансовых расследований отвезли в изолятор на Окрестина (подробности).

Основатель PandaDoc о выходе из СИЗО директора компании Дмитрия Рабцевича: «Радоваться рано, три человека все еще в тюрьме».

Микита Микадо прокомментировал информацию об освобождении своего сотрудника (подробности).