В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками, и они провалились под лед. Один из мужчин погиб

В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками. Фото: Витебское областное управление МЧС

В Городокском районе перевернулась лодка с рыбаками. Один из мужчин погиб. Информация об этом была размещена на сайте Витебского областного управления МЧС.

- Сообщение об инциденте с рыбаками поступило спасателям в среду, 2 декабря. В 600 метрах от берега в воде находился мужчина, а вот лодки и второго рыбака видно не было. Спасателям вместе с местными жителями удалось спасти 25-летнего парня. Он был доставлен в больницу с переохлаждением. Второй мужчина погиб, - пояснили в ведомстве.

Сотрудникам МЧС удалось установить, что мужчины 2 декабря утром решили пойти на рыбалку. Они поплыли на деревянной лодке, но спустя какое-то время она перевернулась. Рыбаки провалились под лед.

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