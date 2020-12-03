Четырех работников БМЗ обвиняют в беспорядках на предприятии

17 августа на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине 17 августа прошли массовые протесты работников. Фото: vk.com/belazsanja

Расследование этого уголовного дела уже завершено. Обвиняемые - четыре работника БМЗ. 17 августа возле предприятия проходило несанкционированное массовое мероприятие, сообщает Следственный комитет. Рядом с корпусами заводоуправлений собралась толпа: там были работники БМЗ и другие люди.

По версии следствия, несколько человек стали «накалять обстановку, выкрикивать лозунги и агитировать толпу пойти на территорию промышленной зоны и остановить производство».

Часть протестующих попали на территорию предприятия, заблокировали дорогу возле цехов. Несколько человек остановили тяжеловоз «БелАЗ», который доставлял сырье в цеха. Выплавка стали в трех печах остановилась.

Уголовное дело возбудили в отношении 38-летних разливщика стали и оператора резки горячего металла, 42-летнего водителя и 30-летнего автослесаря.

Автослесарь сейчас находится од стражей, оператор и водитель - под личным поручительством. Четвертый фигурант скрылся, он в розыске.

Работникам предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях) УК.

Уголовное дело передали прокурору, дальше оно поступит в суд.