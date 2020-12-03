В Волковыске ранее судимый мужчина отобрал $10 тысяч у знакомой, когда она достала доллары, чтобы похвастаться

Жительница Волковыска похвасталась перед знакомым, что у нее есть крупная сумма валюты, а он все отобрал. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Подробности нелепого ограбления рассказала пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Это произошло в среду, 2 декабря, в Волковыске - райцентре на Гродненщине.

В гости к 40-летней жительнице Волковыска пришли знакомые: 33-летний несколько раз судимый мужчина и его 40-летняя подруга, также имевшая проблемы с законом. Говорили, выпивали, и горожанка вздумала похвастаться. Сказала, что недавно поменяла накопленные рубли на доллары и теперь у нее дома хранится аж 10 тысяч долларов.

Причем она не просто рассказала о крупной сумме валюты, но и продемонстрировала «богатство».

- Она достала деньги из тайника и несколько раз показывала доллары гостям. Потом положила рядом с собой и продолжила выпивать. В какой-то момент мужчина выхватил у нее деньги и ушел вместе со своей знакомой, - пояснили в пресс-службе.

Потерпевшей ничего не оставалось, кроме как обратиться в милицию. Вскоре сотрудники Волковысского РОВД задержали гражданина, подозреваемого в открытом хищении. Парочка успела уехать в Свислочский район. Часть денег все еще была у них, но что-то они уже успели истратить, сделали покупки, раздали долги.

- Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Их действиям дается правовая оценка, - добавили в УВД.

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