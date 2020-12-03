В Витебске мужчина уговаривал знакомых брать кредиты, а деньги забирал себе

Общий ущерб - 940 тысяч рублей. Следователи продолжают искать потерпевших Фото: Надежда БУТОВИЧ

Схема работала с декабря 2016-го по сентябрь 2020-го. 44-летний мужчина уговаривал жителей Витебска оформлять на свои паспорта кредиты в банках. Деньги он забирал себе, но обещал, что сам будет платить взносы, но деньги передавал только частично, занимая у других. А потом и вовсе перестал это делать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

Сейчас у следствия есть информация о 31 эпизоде мошенничества, сумма ущерба - 940 тысяч рублей. Следователи ищут пострадавших и просят их звонить по по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).

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