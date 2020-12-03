Видеофакт. Под Могилевом трактор сбил 7-летнюю девочку

Девочка шла на другую сторону сельской улицы и попала под трактор. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Подробности ДТП с пострадавшим малолетним пешеходом, которое произошло в деревне Михалево, что в Могилевском районе, сообщила пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Наезд произошел в утренние часы в среду, 2 декабря. Около 8.00 57-летний тракторист на МТЗ, проезжая по деревне, сбил 7-летнюю девочку.

- По предварительной информации, девочка переходила дорогу на улице Центральная в неустановленном месте. Она была травмирована, - уточнили в пресс-службе.

Ребенка госпитализировали, по факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ напоминают водителям: заметив ребенка вблизи проезжей части, необходимо до минимума снизить скорость передвижения, а также проявить повышенную бдительность!

- Родители, в свою очередь, также обязаны ежедневно напоминать ребенку о безопасном поведении на дороге, - прокомментировали в УВД.

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