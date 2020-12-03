Сколько будут стоить детские новогодние подарки в этом году? Посмотрите!

Все дети любят конфеты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Ассортимент новогодних подарков «Коммунарки» насчитывает 60 наименований, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки, в том числе символизирующие наступающий год Быка, - рассказал начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов. - Конфет в новогодних сладких подарках - от 300 граммов до 3 килограммов. На сегодняшний день торговым организациям города отгружено около 200 тыс. штук баулов с конфетами. Цена - от 4,7 рубля (за 300 граммов) до 20,6 рубля (за килограмм). Новогодние сладкие наборы от «Спартака» также можно найти в магазинах Минска. Их стоимость - от 3,9 рубля (за 300 граммов) до 18,42 рубля (за 1,5 килограмма).

В столичных торговых центрах для детских утренников можно купить и карнавальные костюмы, и маски по цене от 11 до 85 рублей.

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