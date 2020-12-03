Экономический суд Минска лишил tut.by статуса СМИ

Tut.by лишился статуса средства массовой информации. Фото: tut.by.

О том, что tut.by лишили статуса СМИ в четверг, 3 декабря, проинформировала редакция ресурса.

Иск Мининформа против tut.by рассматривался в экономическом суде Минска. В ведомстве посчитали, что «недостоверная информация» в статьях сайта, за которые ресурсу вынесли предупреждения, наносит вред госинтересам республики. Tut.by в свою очередь указал, что лишение ресурса статуса СМИ ограничит право граждан на доступ к достоверной информации.

Напомним, с 7 августа 2020 года tut.by были вынесены 4 предупреждения по четырем статьям. Лишение издания статуса СМИ в Беларуси возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года. После обжалования в Верховном суде вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.

Затем 18 сентября 2020 года Мининформ обратился в суд, требуя прекратить выпуск контента интернет-ресурсом. С 1 октября министр информации Игорь Луцкий свои приказом приостановил для tut.by действие статуса СМИ до 30 декабря.

В четверг, 3 декабря, tut.by лишился статуса СМИ. У портала есть 15 суток на обжалование решения суда.

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