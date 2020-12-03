«Обернула в фольгу и пищевую пленку». В Минске женщина спрятала от таможенников 33,5 тыс. евро

Сумму больше 10 тыс. долларов нужно декларировать Фото: Надежда БУТОВИЧ

Одна из пассажирок Париж - Минск во время прохождения границы выбрала зеленый коридор, тем самым заявив, что у нее нет вещей и крупных сумм, которые нужно декларировать. Но таможенники обратили внимание на тревожность женщины при стандартном опросе о наличии товаров, которые нужно декларировать. После этого ей предложили пройти по красному коридору, рассказали в ГТК.

Во время досмотра в ручной клади и багаже белоруски нашли 12 обернутых фольгой и пищевой пленкой свертков с валютой, в основном в купюрах по 50 евро. Общая сумма - больше 33,5 тыс. евро, это в 4 раза больше разрешенной суммы, которую можно перевозить без декларирования.

Минская региональная таможня проводит проверку по статье 173 УПК.

Таможня напоминает, что если вы перевозите через границу больше 10 тысяч долларов наличными - их нужно письменно декларировать. В декларации нужно указать информацию об источнике происхождения наличных и целях их перевозки.

Если сумма превышает $100 тыс. в эквиваленте, нужно дополнительно представить документы для подтверждения происхождения таких денег.