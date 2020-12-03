Курс валют в Беларуси на 3 декабря: евро и российский рубль подорожали

Курс валют изменился в Беларуси 3 декабря, евро подорожал, а доллар наоборот сбавил вес.

После очередных валютных торгов стало известно, как изменился курс валют в Беларуси. Информацию опубликовала пресс-служба сайта Белорусской валютно-фондовой биржи.

Торги 3 декабря на бирже закончились подорожанием российского рубля и европейской валюты. Доллары США при этом немного подешевели.

Точнее, цены поменялись так:

Доллар убавил в стоимости 0,0019 белорусского рубля. И теперь один «зеленый» стоит 2,5862 белрубля.

Европейская валюта потяжелела на 0,0095 белорусского рубля. В итоге стоимость одного евро составляет 3,1344 рубля РБ.

Сто российских рублей увеличились в стоимости на 0,0125 белорусского рубля, их цена подросла и уже составляет 3,4372 белорусского рубля.

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