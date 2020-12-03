Приговор по делу об убийстве 6 человек: 25 лет лишения свободы и пожизненное заключение

Все четверо обвиняемых полностью не признают свою вину Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Могилевский областной суд огласил приговор по делу об убийстве 15-летней давности. Судья Сергей Королев приговорил Павла Павлюченко к 25 годам лишения свободы, Геннадия Соловьева - к 25 годам лишения свободы, Сергея Юшкевича - к пожизненному заключению, Николая Ракутина - к пожизненному заключению.

Убийство семьи из шести человек произошло 14 лет назад. Ночью 1 июня 2005 года в деревне Большая Мощаница Могилевской области была убита 48-летняя Анна Суша, ее 53-летний сожитель Федор Тельмаков, 27-летняя дочка Анны Инна Пивоварова с 22-летним сожителем Андреем Леончиком и двое детей, 7-летний Дима и 6-летняя Наташа Пивоваровы. Многочисленные удары жертвам наносили руками, ногами и разными предметами преимущественно по голове, шее, туловищу. Инна Пивоварова и Федор Тельмаков после избиений были задушены.

Обвиняемыми по делу были Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Александр Клебча.

2 ноября 2007 года был вынесен оправдательный приговор в отношении всех. Одного из обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда, остальных все же наказали сроками от 4 до 10 лет и 2 месяцев лишения свободы, но за другие преступления: изнасилования и попытку изнасилования, хулиганства, кражи, грабеж, сексуальные отношения с несовершеннолетними.

В октябре 2018 года дело вышло на новый уровень. Верховный суд отменил оправдательный приговор 11-летней давности. А в ноябре прошлого года всех парней снова задержали - появились новые данные, полученные с помощью ольфакторной (запаховой) экспертизы.

Обвиняемые утверждали, что не совершали преступления. Их родители рассказывали «Комсомолке», что признательные показания во время предварительного следствия их сыновья дали под давлением. По их словам, доказательства, которые в 2007 году были представлены стороной обвинения, оказались противоречивыми, суд не признал их достаточными, чтобы обвинить парней в жестоком убийстве. Ни деньги, ни велосипед, которые пропали из дома, так и не нашли.

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