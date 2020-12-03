Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 декабря 2020 года: новый антирекорд по заразившимся за сутки - плюс 1701 человек

Минздрав Беларуси обнародовал новую статистику по коронавирусу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Стало известно, сколько человек в Беларуси заразились коронавирусом на четверг, 3 декабря. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава в официальном телеграме.

Так, сообщается, что по заболеваемости коронавирусом Беларусь 3 декабря перешагнула рубеж в 141 тысячу инфицированных.

- За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 1701 пациента. Общее число с начала пандемии зарегистрированных случаев COVID-10 составило 141 609 человек, - пояснили в Минздраве.

Переболели и были выписаны домой за это время в Беларуси 118 924 человека. И только за последние сутки - 1729 выздоровевших пациентов.

Продолжают усиленно выполняться и тесты на коронавирус. Их общее число за период пандемии превысило цифру в 3,335 миллиона штук. Только за последний день в лабораториях сделали 29 095 тестов.

К сожалению, обновилась информация и по умершим от ковида. Минздрав сообщил, что еще 7 пациентов скончались за последние сутки. Всего за период пандемии в Беларуси умерли 1181 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Также в организации сообщили, с какого возраста нужно носить маски детям, чтобы это не было опасным (подробности).

Минздрав Беларуси назвал еще 8 стран, после приезда из которых нужна будет самоизоляция на 10 дней.

Теперь в этом списке есть Турция и Грузия. А действовать это правило будет уже с 3 декабря (подробности).