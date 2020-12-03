За надписи на доме омоновцев минчанину дали штраф в 5400 рублей

Такие надписи появились на домах, где живут сотрудники ОМОН. Фото: МВД

Шестого октября 25-летний Герман Кузнецов оставил на фасадах домов, где живут сотрудники ОМОН, две надписи: «ОМОН, каково смотреть в глаза своим детям, ***» и «ОМОНовцы! На работе *** , ***, а дома целовать?».

В обвинении было сказано, что «грубые и циничные надписи оскорбляют честь и достоинство граждан». Во время прений прокурор отказался от формулировки о циничности, потому что в материалах дела не было экспертизы, пишет Tut.by.

Германа задержали жители тех домов, на которые он нанес надписи, парня передали сотрудникам ОМОН при исполнении. Позже пресс-служба МВД опубликовала видео: молодой человек говорит, что раскаивается, и рассказывает, что сделал надписи, чтобы обратить внимание на нарушение закона.

Судья Максим Трусевич назначил ему штраф в размере 200 базовых величин - это 5400 рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.