«Вызывалась мыть полы, чтобы вывели на прогулку»: Стало известно, в каких условиях содержится Ольга Хижинкова

Стало известно, в каких условиях содержится Ольга Хижинкова, осужденная за участие в протестах. Фото: Instagram @volgena.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Ольгу Хижинкову, "Мисс Беларусь - 2008" и бывшего пресс-секретаря брестского «Динамо», задержали на протестной акции 8 ноября. Она находится в ЦИП на Окрестина, за это время уже прошло 3 суда, по которым она была признана виновной, ей несколько раз увеличивали срок содержания. Предположительно, Хижинкова должна выйти на свободу 11 декабря, проведя в заключении больше месяца.

Недавно освобожденная журналистка Александра Квиткевич, которая просидела с Ольгой Хижинковой в одной камере 10 суток, рассказала tut.by, в каких условиях содержится белорусская медиаперсона.

«Без зубной пасты, щеток, полотенец, сменного белья и прочих необходимых вещей»

Александра Квиткевич рассказала, что со дня задержания - воскресенья, 8 ноября, до четверга, 12 ноября, дня, когда передают передачи, Ольга и другие задержанные девушки были без вещей первой необходимости: без зубной пасты, щеток, полотенец, сменного белья и других вещей первой необходимости. Журналистка считает, что передать хотя бы зубную пасту и щетки работники ЦИПа могли бы - с предметами гигиены волонтеры дежурят у стен изолятора ежедневно, но все просьбы задержанных были проигнорированы.

С кем сидеть, «политическим» тоже не выбирать:

- В какой-то момент Ольга сидела с женщинами, задержанными за распитие спиртного, а потом в камеру буквально подбросили мертвецки пьяную женщину без определенного места жительства. Волосы у нее были так спутаны, что превратились в корку, в огромном количестве лохмотьев, которое было на ней, жили вши нескольких видов. Было видно, как они ползают у нее по одежде, падают на пол, когда она чешется, - рассказала журналистка.

Следующие 10 суток бомжиха провела в камере с другими заключенными, никаких мер для поддержания санитарии не предпринималось - женщину не отправили помыться, средств от вшей никому не передали.

Следующей в камере оказалась больная алкоголизмом женщина, у которой прямо в камере случился приступ, похожий на эпилепсию. Когда она лежала на полу с разбитой в кровь головой, по вызову пришли охранники и через дверь стали инструктировать Хижинкову, как оказать первую помощь. Потом пришла врач и сделала этой женщине укол. В следующие сутки у женщины началась белая горячка, ей казалось, что она едет в поезде…

- Оля говорила, что она несколько дней с самого утра надевала на голову капюшон от байки, садилась за стол, отворачивалась к стене и так сидела, чтобы как можно меньше видеть и слышать это безумие, происходящее в камере, - поделилась Александра Квиткевич.

Журналистка, которая сидела с Хижинковой, говорит, что ситуация ее не обозлила. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Раковина с забитым сливом, туалет без дверей и смыва

Потом Александра оказалась в одной камере с Ольгой Хижинковой. В камере работал только кран с горячей водой, откуда она шла тоненькой струйкой, и был полностью забит слив. Они вдвоем его прочистили в ведро, которое дал охранник. На следующий день их с еще двумя девушками перевели в двухместную камеру, в которой было очень холодно, дул ветер из окон и тек унитаз со сломанным сливом. Спали в этой камере девушки валетом по два человека на койке.

- На все жалобы на холод в камере говорили, что нужно было сидеть дома в тепле. Унитаз чинить так никто и не пришел. Сказали, что так нужно. Мы смывали с помощью мусорного ведра, а мусор выбрасывали просто в пакет, - пояснила журналистка.

Во время проверки люди в балаклавах забегали в камеру и били дубинками по кроватям и решеткам на окнах

Утренняя проверка сопровождалась непонятными «церемониями»: люди в балаклавах и дежурные забегали в камеры и зачем-то стучали дубинками по кроватям и по решеткам на окнах. В один день растоптали слепленные из хлеба «крестики-нолики», в другой сорвали со стены и разорвали в клочья рисунок с котенком, который висел на стене уже неделю.

Девушки постоянно проверяли, чтобы у них не завелись вши.

- Только от одних мыслей, что это возможно, нам казалось, что по телу и голове постоянно кто-то ползает. Мы чесались, - вспомнила журналистка Квиткевич.

«Политические» моют пол, только если в ЦИПе на этот момент нет «обязанных»

Задержанные в ЦИПе моют полы в коридорах. «Политическим» это доверяют, только если в ЦИПе на этот момент нет обязанных, но можно вызваться на работу и самим. Ольга Хижинкова несколько раз вызвалась мыть полы, так как в этом случае можно «заработать» прогулку.

- Мыть нужно коридоры. Все дают - швабру, ведро, перчатки. Оля сама просилась, чтобы как-то скрасить заключение. Один раз за это ее вывели на прогулку, - добавила корреспондент.

Свой 34-й день рождения Ольга Хижинкова провела за решеткой. Фото: Instagram @volgena.

День рождения за решеткой

Журналистка говорит, что настрой "Мисс Беларусь - 2008" в заключении нельзя назвать боевым, но она старается держаться, много читает, но и грустит, переживая за своих питомцев.

- 22 ноября, в ее день рождения, я ей нарисовала торт. А Соня (Прим.: еще одна задержанная по статье 23.34 УК РБ) - открытку с четверостишием про «Мисс Окрестина - 2020», - по словам журналистки, от этого Хижинкова даже всплакнула от умиления.

Невзирая на непростые условия содержания, по словам журналистки, Ольга Хижинкова сохраняет вежливость и тактичность в общении со всеми. Она под дверью слушает все суды, происходящие на этаже, не стала злой или ненавидящей всех.