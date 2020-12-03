Предновогодняя торговля: в минских магазинах двухметровые елки дороже трехметровых

В универмагах Минска представлены около 100 видов искусственных новогодних деревьев. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В универмагах Минска представлены около 100 видов искусственных новогодних деревьев. Это не только ели, но и сосны. Примерно половина из них - отечественного производства.

«Метровую искусственную елочку можно приобрести по цене от 6,7 рубля до 116 рублей, двухметровая обойдется в сумму от 54,8 рубля до 960 руб. Трехметровая - от 118 до 802 рублей, - рассказал начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов. - Особым спросом в этом сезоне у покупателей пользуются такие новогодние украшения, как световые гирлянды на батарейках, новогодние ветки с ягодами и шишками, букеты с цветами рождественской звезды, деревянные украшения. Кстати, в столичных магазинах можно найти и елочные игрушки под старину. По опыту прошлых лет, за елочной атрибутикой минчане отправятся где-то с середины декабря».

А какой Новый год без шампанского? В столичных магазинах шампанского продается по цене от 5,36 рубля (за бутылку объемом 0,75 литра) до 15 рублей за выдержанное шампанское.