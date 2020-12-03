В универмагах Минска представлены около 100 видов искусственных новогодних деревьев

Сколько же в этом году будет стоить елка? Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В прошлом году в Минске состоялся аукцион, на котором были определены около 80 площадок для продажи живых елей. Победители торгов получили право в течение трех лет торговать елками на выбранной площадке.

Сколько же в этом году будет стоить живая елка?

«Купить новогодние деревца можно будет на елочных базарах с 22 по 31 декабря во всех районах Минска, - подчеркнул начальник отдела торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов. - Время работы елочных базаров и цены на елки определяют сами продавцы.

Лесхозы уже спланировали поставки городу порядка 30 тыс. живых елей, что соответствует уровню прошлого года. Полагаем, что цены на елки немного изменятся, либо останутся на уровне прошлого года и будут стартовать от 14 рублей в зависимости от высоты деревьев, в кадках - от 28 рублей. Живые хвойные деревья в кадках - ель колючую, пихту, сосну - можно приобрести также в гипермаркетах, в магазине Центрального ботанического сада и на некоторых заправках по ценам от 14 руб. (за маленькую полуметровую елку) до 100 рублей в зависимости от вида дерева и его величины».

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