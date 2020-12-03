Разбил окно буса, думая, что там ОМОН. В Солигорске 18-летнего парня приговорили к году колонии

Приговор уже вступил в законную силу Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молодой человек вечером 13 августа шел на митинг, который проходил в Светлогорске, сообщает подробности Генеральная прокуратура. Во дворе дома он увидел микроавтобус Volkswagen Transporter и предположил, что на нем могли ездить сотрудники ОМОН. Парень ударил молотком по правому боковому стеклу автомобиля. Владельцу микроавтобуса причинен ущерб на 200 рублей.

В суде молодой человек свою вину признал, ущерб возместил еще во время следствия. Суд признал его виновным и назначил наказание - 1 год лишения свободы. Но с отсрочкой на год, в это время молодой человек должен будет выполнять несколько обязанностей: не менять место жительства без согласия РОВД, периодически приходить в милицию, не посещать места, где продается спиртное на розлив, в свободное от учебы время выполнить 120 часов общественно полезных работ.

С обвиняемого в пользу потерпевшего взыскали 300 рублей в качестве возмещения морального вреда.

Приговор суда вступил в законную силу.