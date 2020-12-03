2,5 года колонии дали жителю Витебска, который на марше выбил резиновую дубинку из рук силовика

Еще витеблянин заплатил 1500 белорусских рублей компенсации морального вреда милиционеру. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Инцидент, который следователи оценили как «насилие в отношении милиционера», произошел в Витебске в сентябре 2020 года. Витеблянин, участвуя в протестном шествии, вступил в конфликт с силовиком, пишет БелТА.

- Обвиняемый на улице Правды в Витебске не менее двух раз ударил правоохранителя, выбив из его рук резиновую дубинку. В этот момент милиционер задерживал участницу протестной акции, - рассказала помощник прокурора Витебска Кристина Матвеева.

Свою вину обвиняемый витеблянин признал частичн. Суд вынес ему обвинительный приговор и назначил 2,5 года заключения в колонии общего режима еще он заплатил 1,5 тысячи белорусских рублей компенсации морального вреда милиционеру.

Приговор еще может быть опротестован.

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