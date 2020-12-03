«Что мы можем этому противопоставить, в том числе на законодательном уровне?» В Палате представителей обсуждают популярность телеграм-каналов у белорусов

Заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич во время круглого стола в Палате представителей затронул тем популярности среди белорусов телеграм-каналов. По его мнению, нужны новые решения, в том числе на уровне законов, которые позволяют регламентировать работу с контентом в соцсетях, «которые для многих заменяют традиционные источники информации», пишет БелТА.

- Так, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера, - заявил Кунцевич. - К примеру, более 1 тыс. телеграм-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права.

Замглавы Администрации президента задается вопросом:

- Что мы можем сегодня этому противопоставить, в том числе на законодательном уровне? Как в принципе нужно выстраивать работу в этом направлении?

Министр информации Игорь Луцкий считает, что нужно формировать «пул сильных информационных ресурсов кроссплатформенных СМИ, способных одинаково успешно работать в разных средах по распространению информации - от телевещания до соцсетей и Телеграма».

Он предлагает поддерживать информационно и, возможно, грантово блогеров.

- Их ростки уже появляются и на государственных теле- и радиоканалах, и в государственных печатных СМИ.