Евросоюз готовит свой «план Маршалла» для Беларуси и обнародует его уже в декабре

Подготовлен комплексный экономическим план ЕС по демократизации Беларуси. Фото: pixabay.com.

О том, что власти ЕС в декабре 2020 года намерены обнародовать «план Маршалла» по Беларуси, проинформировал БелаПАН. Такая информация была озвучена в четверг, 3 декабря, во время Минского онлайн-форума, который провел Фонд имени Конрада Аденауэра (Прим.: финансовая структура, близкая к партии Христианско-демократический союз ФРГ).

То, что еврочиновники назвали «планом Маршалла», будет комплексным экономическим планом в отношении Беларуси.

- Перспективы белорусско-европейских отношений на данный момент остаются неопределенными, - заявил замглавы гендиректората европейской политики соседства и расширения Европейской комиссии Йерун Виллемс.

И добавил, что в Евросоюзе считают, что на данный момент Беларусь не идет «по правильному пути» и нуждается в демократизации всех процессов внутри страны. Из-за чего европейская сторона намерена снизить свое взаимодействие с официальным Минском.

- Мы хотим снизить наше взаимодействие с государством и увеличить взаимодействие с белорусским народом. Однако мы вновь станем больше работать с государством, если оно пойдет по правильному пути, - пояснил Виллемс.

Этот правильный путь, по словам чиновника, предполагает под собой демократическое преобразование Беларуси. Именно в этом случае ЕС готов на реализацию «плана Маршалла».

- Мы предпочли бы назвать его комплексным экономическим планом по демократизации Беларуси. Конечно же, здесь подразумевается демократическая передача власти. В этом случае ЕС увеличит объем предоставляемой Беларуси помощи, - прокомментировал еврочиновник, поясняя, что план пока находится на стадии согласования.