Светлана Тихановская вновь заявила, что готова возглавить Беларусь в «переходный период»

Светлана Тихановская, сказала, что сдержит обещания, которые давала во время избирательной кампании летом 2020 года. Фото: соцсети.

О том, что Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь «в переходный период», написало ТАСС со ссылкой на видеообращение экс-кандидата в президенты.

По словам Тихановской, ее сторонниками уже разработаны концепция новых президентских выборов в стране, а также проект конституционной реформы.

- Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, - заявила Тихановская.

Также она подтвердила свою готовность стать во главе страны на время «переходного периода».

- За этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. (…) Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа Беларуси в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И свое слово я сдержу, - прокомментировала политик.

Далее Тихановская пояснила, что ее целью является объединение лучших экспертов и демократических сил для того, чтобы к «новым выборам Беларусь подошла с наименьшими шоками». В качестве уже созданных для этого структур она назвала Координационный совет и кабинет представителей по различным сферам.

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