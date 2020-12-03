49 детей получили травмы, трое погибли. За год в Минске произошло почти полсотни аварий с детьми

в ГАИ советуют зимой обозначать себя и детей фликерами Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минской ГАИ рассказали, что за 11 месяцев этого года в столице произошло 48 ДТП с участием несовершеннолетних детей. В результате 49 детей получили травмы, 3 погибли.

В ГАИ напоминают о правилах предосторожности: если заметили ребенка у края тротуара - стоит воспринимать это как сигнал об опасности. Во дворах лучше передвигаться с минимальной скоростью. В Госавтоинспекции советуют обозначить себя и своих детей фликерами.

В машине детей до 12 лет нужно перевозить в специальных креслах в соответствии с ростом и весом. За нарушение этих правил можно получить штраф - до 4 базовых величин. Если требование будет нарушено повторно в течение года - штраф составит от 2 до 8 базовых.

Детей до 12 лет можно перевозить без специального кресла, если рост ребенка больше 150 см или если вы едете на такси.