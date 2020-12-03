В Минске задержали пенсионера, который сообщил о минировании детской поликлиники

Материалы проверки передали следователям Фото: Павел МАРТИНЧИК

В милицию обратились сотрудники детской поликлиники №25: они рассказали, что их здание заминировал неизвестный мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа, но взрывного устройства не обнаружили.

А позже задержали 63-летнего подозреваемого. По информации милиции, он в нетрезвом виде пытался пройти в здание поликлиники, не реагировал на просьбы медработников выйти из помещения. А во время конфликта сообщил, что здание заминировано.

Материалы проверки передали во Фрунзенский РОСК Минска.

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