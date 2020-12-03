По амнистии в Беларуси освободили 2,6 тыс. уголовников Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В МВД Беларуси рассказали о том, как исполнили закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В целом амнистия коснулась свыше 11 тыс. человек, которые отбывали сроки по уголовным статьям в колониях и в исправительных учреждениях открытого типа.

- Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тыс. осужденных, более чем 4,5 тыс. человек срок наказания сокращен на один год, - отмечается в информации МВД, опубликованной 3 декабря в официальном телеграм-канале. При этом потерпевшим возместили ущерб на сумму свыше 5 млн рублей, уточнили в министерстве.

Как заявили в ведомстве, «амнистию применяли лишь к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшение криминогенной обстановки в обществе».

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На протестных маршах в Беларуси 29 ноября задержали свыше 420 человек. А всего за ноябрь в Беларуси в рамках административных процессов осудили почти 2,4 тыс. человек, которые были задержаны во время различных акций протеста, передает БелаПАН со ссылкой на правозащитников. А с начала протестов после президентских выборов в Беларуси 9 августа в стране было задержано около 31 тыс. человек.