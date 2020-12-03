Первый энергоблок БелАЭС отключили от энергосистемы

Атомную станцию открыли 7 ноября Фото: Сергей ГАПОН

Энергоблок отключили для тестирования оборудования, сообщили в телеграм-канале Министерства энергетики.

- В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена, - добавили в Минэнерго. Тестирование систем продлится до 11 декабря.

Атомная станция была торжественно открыта Александром Лукашенко 7 ноября. Через несколько дней на БелАЭС прокомментировали, что выработка электроэнергии приостановлена - понадобилась замена определенного оборудования. Это стало понятно во время испытаний.

19 ноября первый энергоблок включили в сеть.

Вечером 1 декабря Министерство энергетики разместило в своем официальном телеграм-канале информацию о том, что на Белорусской АЭС снова проводят испытания. Сообщение появилось после того, как некоторые телеграм-каналы опубликовали сведения об инциденте на БелАЭС. По официальной версии, аварии не было. Тогда в ведомстве заверили, что первый энергоблок включен в сеть, а «испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» возле Островца. Генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».