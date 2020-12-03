В Солигорске парня наказали на 7,4 тыс. рублей за комментарий в соцсети о милиционере

Молодого человека судили за оскорбление представителя власти Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жителю Солигорска присудили выплатить 7,4 тыс. рублей за комментарий в соцсети, в котором молодой человек высказался о замначальника местного РОВД. Дело было еще летом, когда местная милиция разгоняла цепочку солидарности с репрессированными политиками.

Роман Маскадыня оставил в паблике комментарий, в котором выразил негативную оценку внешности замначальника РОВД. В отношении парня возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти и недавно судили, приговорив к штрафу в 5,4 тыс. рублей. Также молодой человек должен выплатить 2 тыс. руб. потерпевшему в качестве возмещения морального время. Просил милиционер больше - 3 тыс. руб., пишет nn.by.

Роман оставил в паблике комментарий. Фото: МВД

Лишился житель Солигорска и гаджета: в пользу государства конфисковано «орудие совершения преступления» - это смартфон iPhone 7. Кстати, в суде молодой человек свою вину признал и раскаялся.