Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Солигорске парня наказали на 7,4 тыс. рублей за комментарий в соцсети о милиционере

Молодого человека судили за оскорбление представителя власти, также конфисковали iPhone
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Молодого человека судили за оскорбление представителя власти

Молодого человека судили за оскорбление представителя власти

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жителю Солигорска присудили выплатить 7,4 тыс. рублей за комментарий в соцсети, в котором молодой человек высказался о замначальника местного РОВД. Дело было еще летом, когда местная милиция разгоняла цепочку солидарности с репрессированными политиками.

Роман Маскадыня оставил в паблике комментарий, в котором выразил негативную оценку внешности замначальника РОВД. В отношении парня возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти и недавно судили, приговорив к штрафу в 5,4 тыс. рублей. Также молодой человек должен выплатить 2 тыс. руб. потерпевшему в качестве возмещения морального время. Просил милиционер больше - 3 тыс. руб., пишет nn.by.

Роман оставил в паблике комментарий. Фото: МВД

Роман оставил в паблике комментарий. Фото: МВД

Лишился житель Солигорска и гаджета: в пользу государства конфисковано «орудие совершения преступления» - это смартфон iPhone 7. Кстати, в суде молодой человек свою вину признал и раскаялся.