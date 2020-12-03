Россиянин сбывал фальшивки в Беларуси, покупая товары через интернет за «валюту»

Россиянин сбывал фальшивки в Беларуси. Фото: МВД

Россиянин занимался сбытом фальшивых долларов и российских рублей на территории Беларуси. По семи преступным эпизодам СК возбудил уголовные дела - за хранение и сбыт поддельных денег. Действовал 34-летний иностранец так: пока жил в Витебске у супруги, за «валюту» покупал у людей разные товары через интернет. Некоторые из них потом перепродавались за настоящие деньги.

- В Верхнедвинске и Минске на уловку попались продавцы рогов животных, в Могилеве - ювелирных украшений, в Орше - пчелиного воска, а в Витебске - наушников и секрета желез бобра, - сообщает МВД.

Всего с февраля по март мужчина сбыл 145 тыс. фальшивых российских рублей и 300 долларов США в Минске, Могилеве и Витебской области.

А поймали хитреца уже в России: в Ивановской области он попался за аналогичные преступления. По предварительной информации, мужчина покупал фальшивки на специализированных интернет-площадках у себя на родине.