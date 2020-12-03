Макей - в ОБСЕ о ситуации в Беларуси: «Приоритет отдается защите внутреннего порядка»

Макей рассказал европейцам, какие цели ставит власть в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 3 декабря выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит онлайн, и сделал заявления о ситуации в стране. Беларусь переживает сложный политический период, признал Макей. По его словам, «приоритет отдается защите внутреннего порядка, стабильности, суверенитета и стимулированию социального диалога по важнейшим общественным вопросам в рамках проводимой конституционной реформы».

Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что власть в Беларуси старается «установить необходимый баланс между полноценным обеспечением прав и свобод граждан и поддержанием надлежащего уровня безопасности и порядка в обществе».

- Определять будущее Беларуси - дело белорусского народа, - цитирует Макея БелТА.

Путь санкций не имеет будущего, считает глава МИД: - Санкции, особенно экономические, никогда не достигают заявленных целей, а, в первую очередь, наносят удар по простым людям.

Также Макей отметил, что Беларусь вносит серьезный вклад в противодействие транснациональным вызовам, в том числе в борьбу с торговлей людьми.

Читайте также:

Владимир Макей: Мое глубокое убеждение: революция - это всегда смерть, кровь и слезы