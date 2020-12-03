Мешала проехать авто с членами избиркома. Женщине в Гомеле присудили лишение свободы

Женщине в Гомеле, которая мешала проехать машине с членами избиркома, присудили лишение свободы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Суд Гомельского района вынес приговор по делу о хулиганстве на избирательном участке, сообщил 3 декабря Следственный комитет. Дело было в ночь на 10 августа, сразу после президентских выборов. Тогда возле участка для голосования в Гомельском районе нетрезвая женщина мешала проезду двух машин с членами избирательной комиссии, а затем запрыгнула на капот одной из них и повредила его. Следователи квалифицировали ее действия как хулиганство, пишет СК.

- По данным следствия, возле Урицкого регионального центра культуры и досуга, в котором располагался участок для голосования, собралось несколько десятков человек. К толпе присоединились местный житель и его 25-летняя сожительница из Мозырского района. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, - говорят в следствии.

Только около двух часов ночи члены избирательной комиссии завершили подсчет голосов, говорится в сообщении СК. Тогда вышли из здания и сели в два авто, на которых направились домой. Но собравшиеся люди стали препятствовать движению. А молодая женщина вышла на проезжую часть, рядом с ней остановились еще несколько человек. Фигурантка стала демонстративно ходить по пешеходному переходу, мешая проезду. Один из водителей попытался проехать по встречке, но обвиняемая подбежала к авто, запрыгнула на капот и стала стучать руками по кузову. На капоте потом нашли вмятины.

Итог суда - лишение свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.