В Минске задержали пятерых девушек, которые занимались распространением наркотиков

В Минске задержали пять девушек, которые занимались распространением наркотиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске сотрудники милиции задержали пятерых девушек, которые занимались распространением наркотиков. Об этом сообщили в БелТА.

- В поле зрения сотрудников милиции попала компания, в которой находились четыре девушки возрастом от 19 до 22 лет. Они признались, что им предложили подзаработать в одном из телеграм-каналом. Администратор интернет-магазина, который занимался продажей наркотиков, заверил, что будет хороший доход, а также свободный график и карьерный рост в дальнейшем. Девушкам необходимо было расфасовывать наркотики на мелкие дозы и прятать их на территории Минска. Девушек задержали спустя полтора месяца, - пояснили в ГУВД.

В ведомстве добавили, что при себе у распространительниц удалось обнаружить 30 свертков, в которых находился особо опасный психотроп, а в телефонах - фотографии с мест закладок.

- Сотрудники съездили по указанным локациям и обнаружили еще два свертка с опасным психотропным веществом амфетамином.

- Чуть позже при дальнейшем проведении мероприятий, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, сотрудникам милиции удалось задержать еще одну 18-летнюю девушку. Она призналась, что успела сделать несколько закладок до того, как ее задержали. Как оказалось, девушка работала на тот же интернет-магазин, - заявили в ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что ранее некоторые из девушек уже привлекались к уголовной ответственности за хулиганство и кражу.

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