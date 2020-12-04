В ноябре медикам, которые работают с COVID-пациентами, выплатили более 80 тысяч рублей матпомощи

Медикам, работающим с "ковидными" пациентами, выплатили более 80 тысяч рублей матпомощи Фото: Инна КОРСАК

В ноябре первички Белорусского профсоюза работников здравоохранения выплатили более 80 тысяч рублей медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Материальную помощь уже получили 1033 члена профсоюза. Об этом сообщает БелТА.

- Если говорить об общей сумме, которая была выделена первичными профсоюзными организациям медучреждениям Минска, то она составила за ноябрь около 90 тысяч рублей. Около 6,5 тысячи были потрачены на закупку средств индивидуальной защиты, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что минский городской комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения постоянно следит за тем, чтобы в медучреждениях Минска были и СИЗ, и антисептики.

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И добавил, что помощь уже получили около 6 тысяч врачей (подробности).

В Белорусском профсоюзе медиков рассказали, хватает ли в медучреждениях средств индивидуальной защиты.

Запас СИЗ и антисептика проверяется каждую неделю (подробности).