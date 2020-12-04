В БГУ планируют установить госфлаги на двух корпусах. Догадаетесь, во сколько может обойтись разработка проекта?

В БГУ планируют установить госфлаги на двух корпусах Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Белгосуниверситете планируют на зданиях двух корпусов установить государственные флаги. Данную информацию, в которой была указана приблизительная стоимость работ, опубликовали на сайте госзакупок.

Предложение было размещено на сайте во вторник, 1 декабря. В нем указано, что в Белгосуниверситете планируют установить два государственных флага на двух корпусах - главном, который находится на проспекте Независимости, и учебном - по адресу Кальварийская, 9 (в данном корпусе находится факультет журналистики и факультет философии и социальных наук. - Ред.).

Заявка касается именно разработки проектного решения установки двух госфлагов.

Приблизительная стоимость работ - 13 818 рублей (это больше 5 тысяч долларов). В источнике финансирования указаны собственные денежные средства.

Предложения по проекту перестанут принимать 14 декабря.

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