США вновь призывают белорусские власти освободить всех политических заключенных и журналистов

Америка вновь призывает белорусские власти выпустить всех политзаключенных. Фото: pixabay.com

В США вновь призвали белорусские власти освободить всех политических заключенных и журналистов. Об этом сообщает радио Sputnik.

- Власти Беларуси должны освободить всех политических заключенных, журналистов, а также тех, кто оказался в тюрьме несправедливо. Они должны начать диалог с представителями Координационного совета и гражданским обществом. На данный момент уже более ста (144. - Ред.) человек были признаны политзаключенными в Беларуси, - заявил первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган.

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