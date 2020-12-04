Епископ Юрий Кособуцкий высказался об арестах священнослужителей

Епископ Кособуцкий высказался об арестах священнослужителей Фото: Инна КОРСАК

Епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий прокомментировал аресты священнослужителей, которые получили сутки административного ареста.

- Католическая церковь выступает против беззакония и насилия, против фальши и вранья, против репрессий и запугиваний. Мы делаем это открыто. Мы каждый раз молимся о единстве белорусского народа, но видим, что на данный момент происходит активизация репрессий, - написал на своей странице в Фейсбуке Кособуцкий.

Он также призвал все людей молиться за Беларусь и белорусский народ, за арестованных, за тех, кого увольняют с работы за их взгляды и всех тех, кому необходима поддержка.

Напомним, что 3 декабря в Россонах судили ксендза Вячеслава Борка по статье 17.10 КоАП - Пропаганда или публичное демонстрирование, а также изготовление или распространение нацисткой символики. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

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