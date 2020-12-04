Налоговики Беларуси и России в 2021 году начнут рассказывать друг другу о доходах своих граждан и бизнеса

Обмен информацией между Беларусью и Россией о доходах и имущетсве своих граждан начнется в августе 2021 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Налоговые органы Беларуси и России с августа 2021 года начнут предоставлять друг другу данные о доходах и имуществе граждан и субъектов бизнеса, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Авторами такой идеи стали участники девятого заседания Рабочей группы по налоговому контролю и обмену информацией, которые собрались для этого по видеоконференции.

Сообщается, что вскоре налоговики двух стран станут передавать такие сведения «для сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения».

Отметим, что вопрос этот не новый: договоренности по нему были достигнуты еще в 2017 году, спустя год было заявление, что «между налоговыми органами России и Беларуси налажено активное взаимодействие по вопросам обмена информацией». А затем дело, похоже, застопорилось. Также в 2018 году МНС сообщало, что такой обмен осуществляется как в форме запроса, так и в автоматическом режиме, когда налоговые органы планомерно осуществляют сбор и предоставление информации о доходах.