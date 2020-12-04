В мире от коронавируса скончались уже более 1,5 миллионов человек Фото: Инна КОРСАК

В мире от коронавируса на 4 декабря скончались уже более полутора миллионов человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса.

В мире на 4 декабря было зафиксировано уже 65 220 566 случаев заражения «ковидом». От болезни скончались 1 506 157 человек. А вот победить COVID-19 удалось 41,9 миллионам человек.

По-прежнему лидирующее место по числу зараженных коронавирусом остается у Америки – 14 139 040 человек. От инфекции скончались 276 235 человек, а выздороветь смогли более 5,4 миллионов человек.

На втором месте находится Индия – 9 571 559 случаев заражения коронавирусом. Третье место занимает Бразилия – 6 487 085 случаев COVID-19.

В Беларуси на 3 декабря коронавирус был зарегистрирован уже у более 141 тысячи человек. Прирост за сутки вновь обновил рекорд – 1701 случай. За время пандемии от «ковида» скончались 1181 пациент.

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