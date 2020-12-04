Житель Кормы два года избивал женщину и в итоге убил с особой жестокостью

В Беларуси нет специального закона, который защищает жертв домашнего насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Генпрокуратура завершила предварительное расследование и направила в суд уголовное дело о жестоком убийстве. Сообщается, что житель агрогородка Корма Добрушского района систематически в 2019 и 2020 году из-за ревности избивал свою знакомую, которая жила с ним. За это время женщина получила как минимум переломы трех ребер. Заявляла ли она ранее в правоохранительные органы об избиениях, прокуратура не сообщает.

В ночь на 1 августа 2020 года пьяный мужчина в очередной раз напал на сожительницу и ударил ее не менее 120 раз руками и ногами по голове и в жизненно важные органы. В итоге женщина получила травмы, не совместимые с жизнью: переломы ребер, разрыв селезенки и другие телесные повреждения.

Скоро дело об истязании женщины в течение длительного времени, а также убийстве с особой жестокостью рассмотрит гомельский суд.

Напомним, в Беларуси по-прежнему нет специального закона, который защищает жертв домашнего насилия, а значит, нет и единого механизма предотвращения этого. Попытки его принять принимались неоднократно. Например, в 2018 году готовый законопроект раскритиковал Александр Лукашенко: - Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье, - цитирует его Белта.