Под Гродно у грузовика во время движения оторвалось колесо, которое повредило несколько авто. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Под Гродно у грузовика во время движения оторвалось колесо, которое повредило несколько автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в четверг, 3 декабря. У грузовика МАЗ во время движения оторвалось колесо и врезалось в «Фольксваген», который двигался по встречке. Затем оно отскочило в «Шкоду», ехавшую за МАЗом, а потом снова врезалось в «Фольксваген».

Колесо врезалось в «Фольксваген. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В ДТП из людей никто не пострадал, а вот у некоторых авто серьезные повреждения.

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