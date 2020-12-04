Под Гродно у грузовика во время движения оторвалось колесо, которое повредило несколько авто. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Под Гродно у грузовика во время движения оторвалось колесо, которое повредило несколько автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
- Инцидент произошел в четверг, 3 декабря. У грузовика МАЗ во время движения оторвалось колесо и врезалось в «Фольксваген», который двигался по встречке. Затем оно отскочило в «Шкоду», ехавшую за МАЗом, а потом снова врезалось в «Фольксваген».
Колесо врезалось в «Фольксваген. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В ДТП из людей никто не пострадал, а вот у некоторых авто серьезные повреждения.
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