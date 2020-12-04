Для белорусов открывают границы еще одной страны

Белорусам во время пандемии коронавируса летать практически некуда - большинство стран закрылись на карантин. Но немногочисленный список открытых стран постепенно пополняется: недавно нам разрешили полеты в Таиланд, а с 1 марта 2021 года можно будет отдохнуть еще и на Кипре. Об этом сообщается на сайте правительства Кипра.

Кипр отнес Беларусь к «красной» группе стран, которые могут въехать на территорию жаркой страны со сделанным не позднее чем за 72 часа до приезда отрицательным ПЦР-тестом, а уже по прилете - сделать еще один тест. После этого самоизоляция не обязательна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых за границей: куда белорусы смогут долететь в 2020 году и как изменятся цены в следующем (подробности)