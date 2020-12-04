Минздрав: поликлиники с 4 декабря прекратили оказывать плановую медпомощь

Минздрав объяснил прекращение плановой помощи в поликлиниках «складывающейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеграм-канал Минздрава сообщает, что с 4 декабря оказание плановой медпомощи в городских поликлиниках прекращается в связи со «складывающейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией», а также для своевременного оказания медпомощи пациентам, больным COVID-19 и контактировавшим с ними. Такое решение принял комитет по здравоохранению Мингорисполкома в своем указе №632 «О прекращении оказания плановой медицинской помощи в городских поликлиниках», следовательно, речь идет о минских поликлиниках.

Однако помощь по-прежнему будет оказываться и в экстренных ситуациях: например, помощь хирурга при травмах и переломах. А вот беременным советуют наблюдаться онлайн и в поликлинику приходить только при угрозе перинатальных и материнских осложнений. Также сообщается, что организована работа школ по подготовке к беременности и родам в онлайн-формате.

Кроме того, Минздрав сообщает, что обеспечил полную занятость студентов Белорусскиого государственного медицинского университета, отправив их в поликлиники на период «подъема заболеваемости» коронавирусом.