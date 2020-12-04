«Разбил посуду в отеле и повредил автомобиль»: в Минске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве гражданина США

В Минске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве гражданина США. Фото: СК

В Минске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве гражданина США. Об этом проинформировали на сайте Следственного комитета.

- В субботу, 12 сентября, мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из помещений отеля, который расположен на проспекте Победителей. Он проявлял агрессию: разбил посуду, бытовую технику, а также повредил и иное имущество отеля. Спустя какое-то время мужчина вышел на улицу и стал бить руками и ногами по припаркованному на стоянке автомобилю марки Porshe Panamera, - пояснила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Персонал отеля обратился к сотрудникам милиции. Они прибыли на место случившегося, а мужчина начал отрицать свою причастность к инциденту. Иностранец даже попытался убежать.

- В ходе проведенного опроса гражданин США объяснил свою агрессию тем, что не смог попасть в свой номер отеля по карте доступа. У мужчины в крови находилось 1,8 промилле алкоголя, - добавили в ведомстве.

К материалам уголовного дела были приобщены записи с камер видеонаблюдения, а также показания свидетелей и потерпевших. Мужчина находится под стражей.

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