В Гродно автомобиль на пешеходном переходе сбил 74-летнюю пенсионерку. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Гродно автомобиль сбил на пешеходном переходе 74-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу на зеленый свет. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в четверг, 3 декабря. За рулем автомобиля «Рено» находилась 23-летняя девушка. Она двигалась по улице Тавлая в сторону улицы Белые Росы. При повороте налево водитель не уступила дорогу пенсионерке, которая шла на зеленый свет. Женщина была доставлена в больницу с переломом руки, ушибом предплечья и ссадинами колена, - рассказали в ведомстве.

Проводится проверка.

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