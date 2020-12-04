Против почтальона из Минска возбудили уголовное дело за слив в интернет личностей 35 милиционеров

Почтальон объяснила свой поступок местью за недавнее задержание своей родственницы, сообщают в СК. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отдел Следственного комитета Центрального района Минска отчитался, что завершил расследование уголовного дела за незаконный сбор и распространение информации о 35 людях. Судя по материалам дела, женщина узнала их потому, что они выписывали печатное издание Министерства внутренних дел. Все данные с фамилиями, именами, отчествами и адресами она передала в один из телеграм-каналов. Свой поступок она объяснила местью за недавнее задержание своей родственницы за совершение административного правонарушения.

СК подтверждает, что среди 35 человек были сотрудники милиции, но сколько именно - не сообщает.

- Вышеуказанные действия нанесли вред правам и свободам потерпевших, а также нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь, - говорят в Следственном комитете.

Против почтальона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 179 УК (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших).