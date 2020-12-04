Лукашенко приехал в Витебск, чтобы проинспектировать рожениц с коронавирусом

Масочный режим по всей стране введен 13 ноября. Фото: телеграм-канал Пул Первого.

Александр Лукашенко 4 декабря прилетел на вертолете в Витебск и посетил областной клинический родильный дом, для того чтобы ему доложили о работе роддома в условиях COVID-19, сообщает БелТА. Судя по опубликованным телеграм-каналом "Пул Первого" фото, он прибыл туда без маски, вопреки введенному по всей стране обязательному масочному режиму. Без масок также медработник и другие люди на фото.

Витебская область оказалась первой из пострадавших от пандемии коронавируса. Сейчас Витебский областной роддом оказывает помощь пациенткам с коронавирусной инфекцией из Витебска и области, а также беременным и гинекологическим пациенткам с признаками ОРВИ. С апреля по июль здесь получили помощь 114 женщин с COVID-19 и из числа контактов первого уровня, а с ноября по настоящее время - 94.

Напомним, о своем намерении посетить медучреждения, занятые больными коронавирусной инфекцией, он заявил во время недавнего визита в 6-ю городскую клиническую больницу Минска. Это событие было знаменательно тем, что Александр Лукашенко впервые появился на публике в медицинской маске (на подбородке).