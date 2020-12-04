Премьер-министр России рассказал, как улучшить ситуацию на рынке труда после пандемии коронавируса

Мишустин рассказал о мобильном приложении и интернет-проекте, которые помогут находить работу в странах ЕАЭС. Фото: "РИА Новости".

О том, что странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть выработаны меры для исправления ситуации на рынке труда, которая ухудшилась из-за пандемии COVID-19, проинформировало ТАСС со слов российского премьера.

По словам Михаила Мишустина, распространение ковида сказалось и на рынке труда. Важнее всего на данный момент - стабилизировать ситуацию, а затем приступить к новым инициативам.

- Необходимы новые инициативы, которые позволят обеспечить свободное и безопасное перемещение рабочей силы на всей территории союза (ЕАЭС. - Ред.). Эта цель остается приоритетной даже в условиях карантинных ограничений, - заверил премьер-министр России.

Углубляясь в проблему, Мишустин напомнил о проекте «Работа без границ», который сейчас тестируется. Идея проекта в том, чтобы любой работодатель или любой соискатель из всех стран - участниц ЕАЭС смог найти вакансию или резюме во все этих странах.

- В дальнейшем, если будет такая необходимость, данный сервис может стать составной частью информационной системы учета трудовой миграции в рамках союза, - уточнил премьер-министр.

Идет разработка и отдельного мобильного приложения «Работа в ЕАЭС», оно будет не только информационным, но позволит предоставлять иностранцам комплекс госуслуг по трудоустройству в России. Если не будет возражений, Мишустин предлагает распространить эту идею на все страны ЕАЭС.

- Это предоставит возможность создать действительно безбарьерный свободный рынок труда в наших странах, - заметил он.

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